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الانتخابات العراقية: انتهاء عد وفرز المحطات المطعون بها فى ذى قار وصلاح الدين

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 10:01 م
الانتخابات العراقية: انتهاء عد وفرز المحطات المطعون بها فى ذى قار وصلاح الدين اقتراع _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من عد وفرز المحطات المطعون بها بمحافظتى ذى قار وصلاح الدين.

وقالت المفوضية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عملية العد والفرز تمت بحضور ممثلى المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين، مشيرة إلى أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوى للمحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها فى ضوء الإجراءات المتبعة، منوهة بأنه ستتم غدا عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة.

وكانت المفوضية قد أعلنت، الأحد الماضي، إتمام العد والفرز اليدوى للجان المطعون بها فى محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، بحضور ممثلى المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

 


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