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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق لإلقاء شخص مياه نار عليهم فى مشاجرة ببلطيم

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 10:52 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق لإلقاء شخص مياه نار عليهم فى مشاجرة ببلطيم إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث لإلقاء شخص مياه نار عليهم بمنزلهم بشارع صلاح دعدر بمدينة بلطيم، مما أدى لإصابتهم بحروق متعددة، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزى.
 
تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع صلاح دعدور ببلطيم استخدمت فيها مياه النار، مما أدى لإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر رقم 25585 جنح 2021.
 
 
 
 

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اخبار الحوادث

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