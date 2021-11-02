أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 10.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 144.4 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1114 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.041 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.05%.

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 12.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 4.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 62.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.422 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.11%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.17%.

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 24.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 1.076 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.68%.