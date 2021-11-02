أزمة الصقيع فى البرازيل وتوقف فيتنام عن التصدير بسبب كورونا ترفع أسعار البن عالميا 35 %

كتب أحمد حمادة

أكد حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البن تأثرت محليا بالتغيرات التي وقعت في بعض الدول المنتجة والمصدرة للبترول ومنها البرازيل وفيتنام ، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للبن ارتفعت لما يتجاوز 35 % خلال الشهر الماضى داخل البورصة العالمية للبن.

وأضاف فوزى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إنتاج البرازيل واحدة من أكبر الدول المنتجة للبن انخفض بنسبة 25 % وذلك عقب موجة الصقيع التي ضربت البرازيل خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تدمير نسبة كبيرة من أشجار البن والتى وتحتاج لأكثر من 6 سنوات كي تنتج مرة أخرى.

وأشار فوزى إلى أن نسبة المعروض عالميا انخفض أيضا بسبب توقف فيتنام أحد الدول المصدرة للبن عن التصدير منذ أزمة كورونا وهو ما تسبب في رفع الأسعار.