10 مهام يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذى.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

يتولى إدارة الشركة القابضة ‬مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9 أعضاء.

تعرف على 10 مهام، يؤديها رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.

1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة.