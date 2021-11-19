اليوم السابع
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10 مهام يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذى.. تعرف عليها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:00 ص
10 مهام يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذى.. تعرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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يتولى إدارة الشركة القابضة ‬مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9 أعضاء.

تعرف على 10 مهام، يؤديها رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
 
1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة. 
2 - رئاسة الجمعيات العامة للشركات التابعة. 
3 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى. 
4 - التأكد من إتاحـة المعلومـات الكافيـة والدقيقـة فـى الوقـت المناسـب 
لأعضاء المجلس. 
5 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس. 
6 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتـائج أعمـال الـشركة والمـشروعات 
الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس. 
7 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمـ ة المطبـق بالـشركة وكـذلك فاعليـة أداء 
لجان المجلس. 
8 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقـق أفـضل 
مصلحة للشركة. 
9 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس.
10 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكم ة الصادرة تنفيـذًا لأحكـام ، قانون شركات قطاع الأعمال العام.

 


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