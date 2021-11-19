10 مهام يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذى.. تعرف عليها

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9 أعضاء.
تعرف على 10 مهام، يؤديها رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة.
2 - رئاسة الجمعيات العامة للشركات التابعة.
3 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى.
4 - التأكد من إتاحـة المعلومـات الكافيـة والدقيقـة فـى الوقـت المناسـب
لأعضاء المجلس.
5 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس.
6 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتـائج أعمـال الـشركة والمـشروعات
الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس.
7 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمـ ة المطبـق بالـشركة وكـذلك فاعليـة أداء
لجان المجلس.
8 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقـق أفـضل
مصلحة للشركة.
9 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس.
10 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكم ة الصادرة تنفيـذًا لأحكـام ، قانون شركات قطاع الأعمال العام.
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