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وكالة الأنباء الفرنسية ترغم جوجل علي الدفع مقابل محتوى الإخبار.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:26 م
وكالة الأنباء الفرنسية ترغم جوجل علي الدفع مقابل محتوى الإخبار.. اعرف التفاصيل جوجل
كتبت: نهال أبو السعود

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وافقت جوجل على دفع أموال لوكالة الأنباء الفرنسية مقابل محتوى إخبارى بعد معركة قانونية وتنظيمية أدت إلى تغريم السلطات الفرنسية للشركة ما يقرب من 600 مليون دولار.

 

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تأتى الصفقة بعد سنوات من الشكاوى من قبل ناشرى الأخبار حول العالم حول استخدام جوجل وفيس بوك للقصص فى نتائج البحث دون أن تدفع لهم.

 

ورفضت كل من جوجل ووكالة الأنباء الفرنسية التى تتخذ من باريس مقرًا لها ولها مكاتب فى جميع أنحاء العالم الكشف عن قيمة الصفقة، لكنهما قالا إنها ستستمر لمدة خمس سنوات وبالإضافة إلى دفع جوجل للوكالة مقابل محتوى إخبارى، ستتعاون الشركتان فى مشاريع تشمل تدقيق الحقائق.

 

وقال فابريس فرايز الرئيس التنفيذى لوكالة فرانس برس فى بيان "هذا الاتفاق اعتراف بقيمة المعلومات."

 

وفى يوليو فرضت هيئة مكافحة الاحتكار فى فرنسا غرامة قدرها 593 مليون دولار على شركة جوجل بعد شكاوى من وكالة فرانس برس والصحف الفرنسية الكبرى بما فى ذلك لوموند ولوفيجارو، واتهمت الهيئة التنظيمية شركة جوجل بعدم الامتثال بشكل صحيح لأوامر التفاوض مع الناشرين.

 

قبل الغرامة، وافقت جوجل فى وقت سابق من هذا العام على دفع 76 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لمجموعة من 121 ناشر للأخبار الفرنسية، وليس من بينهم وكالة فرانس برس ومع ذلك، فقد تم تعليق هذه الصفقة فى انتظار نتيجة إجراءات مكافحة الاحتكار.


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فرانس برس

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