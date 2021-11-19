اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الأدوية الأوروبية توصى باستخدام كبسولات من إنتاج"ميرك"لعلاج مصابى كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:30 م
وكالة الأدوية الأوروبية توصى باستخدام كبسولات من إنتاج"ميرك"لعلاج مصابى كورونا كبسولات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، بإمكانية إعطاء دواء تجريبى لعلاج كوفيد-19 من إنتاج ميرك وريدجباك بيوثيرابيوتيكس، وذلك فى غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين، ويواجهون خطر المرض الشديد.

 

وبحسب "الشرق بلومبرح"، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن الدواء المصنوع فى صورة كبسولات، ينبغى أن يؤخذ مرتين فى اليوم، وعلى مدى خمسة أيام.

 

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد، عند اتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء، قبل صدور الموافقات على نطاق واسع فى ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

 

 


وكالة الأدوية الأوروبية

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كبسولات ميرك

علاج مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة