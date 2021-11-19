وكالة الأدوية الأوروبية توصى باستخدام كبسولات من إنتاج"ميرك"لعلاج مصابى كورونا

كتب وكالات

أوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، بإمكانية إعطاء دواء تجريبى لعلاج كوفيد-19 من إنتاج ميرك وريدجباك بيوثيرابيوتيكس، وذلك فى غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين، ويواجهون خطر المرض الشديد.

وبحسب "الشرق بلومبرح"، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن الدواء المصنوع فى صورة كبسولات، ينبغى أن يؤخذ مرتين فى اليوم، وعلى مدى خمسة أيام.

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد، عند اتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء، قبل صدور الموافقات على نطاق واسع فى ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا.