وصول سفينة مهاجرين على متنها عشر جثث إلى صقلية

كتب وكالات

وصلت إلى صقلية جنوبى إيطاليا، اليوم سفينة على متنها عشر جثث وعشرات المهاجرين، تم إنقاذهم هذا الأسبوع فى البحر المتوسط، بحسب "روسيا اليوم" .

وعثر طاقم السفينة "جيو بارنتس" التى تديرها منظمة "أطباء بلا حدود" على الجثث على متن قارب مكتظ على بعد 30 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

وقالت "أطباء بلا حدود": "من المرجح أنهم لاقوا حتفهم مختنقين بعد أن أمضوا 13 ساعة فى الجزء السفلى من القارب نظرا لوجود رائحة وقود نفاذة هناك".

وأضافت المنظمة أن حوالى 186 شخصا تم إنقاذهم فى ثلاث عمليات منفصلة فى المياه الدولية سينزلون فى ميناء ميسينا بالجزيرة الواقعة فى جنوب إيطاليا، وبين هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من إفريقيا 61 قاصرا أصغرهم يبلغ من العمر عشرة أشهر فقط.

وكتبت "أطباء بلا حدود" على "تويتر": "نأمل أن يحصلوا على كل المساعدة التى يحتاجونها" مضيفة أن من لاقوا حتفهم سيتم دفنهم بشكل لائق، وشهدت إيطاليا زيادة حادة فى عدد المهاجرين بالقوارب فى الأسابيع الأخيرة.