وزير خارجية أمريكا: على رئيس وزراء إثيوبيا تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف بالبلاد

كتبت: نهال أبو السعود

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لشبكة سي إن إن خلال زيارته لإفريقيا، إن الحرب في إقليم تيجراي وضعت إثيوبيا على طريق الدمار، وأضاف أنه على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف في البلاد.

وقال بلينكين: "من الضروري أن يتوقف القتال وبدء الحديث"، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار طويل الأمد لتمكين المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن - مع مرور كل يوم ، ما نراه هو زيادة في التوترات المجتمعية التي تخاطر حقا بتمزيق البلاد وامتدادها إلى دول أخرى في المنطقة".

وحث بلينكين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الجمع بين الأطراف المتحاربة والعمل على "إنهاء العنف" ، مضيفًا: "هذه مسؤوليته كزعيم للبلاد"، وقال "لا يوجد حل عسكري للتحديات في إثيوبيا هذا طريق إلى الدمار للبلاد، والبؤس لشعب إثيوبيا الذي يستحق أفضل بكثير."، وأعرب بلينكين عن قلقه من "احتمال أن تنهار إثيوبيا من الداخل".

وفي وقت سابق أثناء تواجده في كينيا قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن النزاع في إثيوبيا لا يهددها فقط بل يهدد جيرانها أيضا، داعيًا السلطات الإثيوبية إلى التوقف فورا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا:" نشهد فظائع تقترف بحق الناس في إثيوبيا وهذا يجب أن يتوقف ونحن مصممون على المساءلة".

وحث وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الكينية، الرعايا الأمريكيين على مغادرة إثيوبيا فورًا باستخدام الوسائل المتاحة بما فيها الرحلات التجارية، داعيًا إلى توفير فرص وصول مواد الإغاثة الإنسانية لتصل إلى ملايين المواطنين في إثيوبيا.