اليوم السابع
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نيابة قصر النيل تحيل متهما للمحاكمة بعد تأكيد التحريات ادعائه توفير عمل لضحاياه

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:51 م
نيابة قصر النيل تحيل متهما للمحاكمة بعد تأكيد التحريات ادعائه توفير عمل لضحاياه كلبش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل في القاهرة.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلالها فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هويته، وتبين أنه طباخ من محافظة الفيوم مسجل جنائى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته جواز سفر بإسم أحد الأشخاص وهاتف محمول. بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال الصفحة المشار اليها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم. بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته والمُستخدم فى وقائع النصب تبين إحتوائه على صور ضوئية لجوازات سفر وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفين وأسماء بعض الصفحات التى يقوم من خلالها بإستدراج ضحاياه.


تهمة النصب

عقوبة النصب

قصر النيل

اخبار الحوادث

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