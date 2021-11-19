نائب محافظ قنا يشهد جلسة صلح القودة بين أبناء عمومة آل حسان بفرشوط.. صور

قنا- صابر سعيد

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، جلسة صلح القودة بين أبناء عمومة عائلة آل حسان بعزبة القعامزة التابعة لمركز فرشوط، بحضور اللواء إيهاب طه مساعد مدير أمن قنا، والنائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب فتحي قنديل، والنائب محمد عزت القاضي، أعضاء مجلس النواب، والعميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بفرشوط، والشيخ عبد المعطى أبو زيد، عضو لجنة المصالحات الثأرية، والقس ببنودة سمير راعي كنيسة الملاك ميخائيل بفرشوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل نائب محافظ قنا، تحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لطرفي الصلح وجميع الحاضرين مقدما شكره لأبناء العمومة لنبذهم الخلافات الثأرية وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة وارتضائهم وسعيهم إلى الصلح، داعيا الله عزوجل أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة، كما قدم شكره وتقديره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات في إتمام هذا الصلح.

وقال مساعد مدير أمن قنا، إن الاجهزة الأمنية تعمل في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية والعمل علي منع وقوع الجريمة، موضحا أن مديرية أمن قنا تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخصومات الثأرية للوصول نحو قنا بلا ثأر.