"مياه سوهاج": تركيب عدادات المياه الجديدة خلال 48 ساعة لتحقيق رضا المواطنين

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب محطة مياه شطورة السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم ساحل طهطا وقرى شطورة والسوالم والشيخ زين الدين ونجوع الصوامعة والخزندارية غرب ونجع حمد وبنجا وبنى حرب والشيخ مسعود والحريدية القبلية والبحرية والقبيصات والصفيحة وعرب بخواج.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مقر فرع مياه طهطا ومركز خدمة العملاء وشدد على العاملين بمركز خدمة العملاء بانهاء اجراءات التعاقد على العدادات الجديدة خلال 48 ساعة فقط لتحقيق رضا المواطنين ولتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

كما شدد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار اثناء تفقد ورشة الملابس الجاهزة للعاملين بالشركة على ضرورة انتاج زى عالى الجودة يتناسب مع طبيعة العمل ويحقق رضا العاملين حيث تقوم الورشة بانتاج الزى الخاص بجميع العاملين من مهندسين وكيميائيين وعمال وفنيين وعاملين بمراكز خدمة العملاء والامن والسائقين يتوافر به مواصفات السلامة والصحة المهنية وتضم الورشة أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة ووحدات الطباعة والتشطيب لتوفير زى متميز للعاملين بالشركة.



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (2)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (3)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (4)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (5)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (6)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (7)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (8)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (9)



رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه شطورة (10)