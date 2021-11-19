"مصر عمرانة بيك ياريس".. سيدة توجه رسالة للرئيس السيسي في عيد ميلاده

رامى محيى الدين

وجهت إحدى السيدات رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا ريس وبنشكر مجهودك في خدمة الشعب من الصغير للكبير".

وأضافت: أنا عارفة إنك ما بتنامش وعارفة أنك شايفنا وحاسس بينا وحاسس بمشاكلنا وآلامنا وإحنا بنشكرك وربنا يباركلنا في عمرك ومصر عمرانة بيك".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما في بناء الجمهورية الجديدة.

ويتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من الدعوات يوميا في افتتاح المشروعات وفى اللفتات الإنسانية منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة حيث قالت إحدى المواطنات الريفيات بعد أن رأت بعينها ما تم من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ربنا يوفقك ياريب ، وقالت أخرى ربنا يخلهولنا ويطولنا في عمره .

وقالت أخرى: الله يديك رزقك ويطولنا في عمرك ، وقالت أخرى يارب تفضل ريسنا طول العمر، وقالت أخرى حبيبنا، وقالت أخرى ربنا يعمر بينته ويخليله ولده ، وقالت أم مصرية تم حل مشكلتها في إيطاليا أب بروحه ومش بيسيب حد عنده مشكلة إلا لما يحلها .