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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:29 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا انقلاب سيارة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة بطريق مركز  فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة بطريق فرشوط بقنا، وأسفر الحادث عن مصرع محمد سيد محجوب، 63 عاما، وإصابة أحلام محمود صادق، 54 عاما، وشقيقتها شادية محمود، 52 عاما، ومنة محمد عبد العزيز، 16 عاما، وولاء محمد عبد العال، 21 عاما، ومحمد عبد العزيز تهامي، 17 عاما، وأشرف سيد محجوب،42 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفي.

 

 

 

 


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