اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستقبل أفضل لكل طفل.. "الوزراء" ينشر انفوجرافا احتفالا باليوم العالمى للطفل

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:07 ص
مستقبل أفضل لكل طفل.. "الوزراء" ينشر انفوجرافا احتفالا باليوم العالمى للطفل انفوجراف "مستقبل أفضل لكل طفل"
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا بعنوان "مستقبل أفضل لكل طفل".. احتفالاً باليوم العالمي للطفل 2021.
 
واستعرض الإنفوجراف أبرز جهود الدولة المصرية في حماية وصون حقوق الطفل المصري؛ أبرزها: إطلاق "نبتة مصر" أول أبليكشن "تطبيق محمول" لرعاية وحماية الطفولة في مصر، وإقرار قانون مواجهة التنمر، وإطلاق حملة "أماني دوت كوم" لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.
 
WhatsApp Image 2021-11-19 at 10.55.22 AM
 
 
وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، إلى جانب إعلان قرية "شكشوك" بالفيوم، أول قرية صديقة للطفل، تلتزم بتحسين حياة الأطفال، وضمان حقوقهم، ومؤخرًا؛ إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن "نظام الأسر البديلة".
 
 

اليوم العالمى للطفل

مجلس الوزراء

معلومات الوزراء

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة