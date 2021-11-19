"مرور أسوان" يضبط 541 مخالفة وحالتى تعاطى أثناء القيادة

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الجمعة، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 541 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 55 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 106 مخالفة وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 40 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 95 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن حالتى إيجابية لتعاطى الحشيش والبانجو وتباشر النيابات المختصة التحقيق.