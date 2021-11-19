اليوم السابع
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محمود بسيوني: هناك تغير نوعي وتطور كبير بملف حقوق الإنسان في مصر

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:52 م
محمود بسيوني: هناك تغير نوعي وتطور كبير بملف حقوق الإنسان في مصر الكاتب الصحفي محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
ماجد تمراز

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قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تغييرا كبيرا وتطورا نوعيا على الأرض فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من الصعب الاقتراب منه فيما سبق، مؤكدا أن مصر اليوم دولة بلا طوارئ، وهو ما له انعكاس على الوضع المصري في الخارج، وأن مصر جادة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا اليوم شكل جديد لأماكن الاحتجاز، ومركز التأهيل والإصلاح في وادي النطرون، فلم يعد هناك ما يسمى بالسجون، والتعامل اليوم مع المدان في القضايا بطريقة آدمية، والرئيس تحدث عن التجربة المصرية باعتبارها تجربة غير مسبوقة في المنطقة".

وقال: "لدينا تحديات مذكورة في الاستراتيجية، وكيفية التغلب على تلك التحديات على المستوى الأوسع، ولدينا اليوم انتخابات نزيهة وشفافة، وهو تطور كبير في الحياة السياسية، ويتم الآن التعامل مع حقوق الإنسان بشمولية، والدستور المصري في حد ذاته به تطور نوعي كبير فيما يتعلق بهذا الملف، وهناك عمل دؤوب من أجل عمل إصلاحات في التعليم والصحة وباقي الخدمات التي بدات تظهر معالمها في عدة محافظات"


حقوق الإنسان

حقوق الإنسان في مصر

ملف حقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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