محافظ أسوان: بدء نقل المتضررين من السيول لـ504 وحدات بالإيواء العاجل

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر المتضررة من السيول مع عودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة.

وقال محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفير 504 وحدات سكنية مجهزة بالكامل من أثاثات وتجهيزات بمساكن الإيواء العاجل بمنطقة العلاقي شرق مدينة أسوان، وتم البدء في نقل الأسر المتضررة لها.

وأوضح محافظ أسوان أن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى تعمل على تجهيز مساكن الإيواء العاجل بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلي، والتأكيد على توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وأنابيب البوتاجاز والتي تتعاون في توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.

وأشار إلى تأكيد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الآثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المعيشى والاجتماعى لهم، وهو الذى يتوازى مع استكمال لجان الحصر للمنازل التي شهدت الانهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية، وبعيداً عن أى تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أى مجاملات.