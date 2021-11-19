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محافظة الجيزة تبتكر مكنسة لتنظيف الشوارع بورش هيئة النظافة.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:16 م
محافظة الجيزة تبتكر مكنسة لتنظيف الشوارع بورش هيئة النظافة.. فيديو اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة من خلال ورش الصناعات من ابتكار مكنسة لكنس الشوارع بالمجهودات الذاتية وبمكونات متوافره وقد تم تجربتها على أرض الواقع بشارع السودان كتجربة اولية للبت فى مدى قدرتها على إنجاز العمل ولتلافى أى ملاحظات قد تظهر، وذلك فى ضوء تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الذاتية.

 

وتتكون المكنسة من الأجزاء الميكانيكية وحركة التشغيل للمكنسة المُبتكرة والمُصنعة بورش الصناعات بجراج بين السرايات: (عامود الإدارة الرئيسى، وصلة مفصلية، عامود كردان، كورنة، تروس فرقية لتخفيض السرعة، عامود مناول، ترس ناقل الحركة، جنزير ناقل الحركة، ترس ناقل الحركة لفرشاة الكنس، الفرشاة، صندوق الفرشاة) وتخضع المكنسة فى الفترة الحالية للتجارب لضمان إسهامها فى العمل. 

 

وفى سياق أخر تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحى ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركة المنفذة بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال لضمان ظهورها بالشكل المرجو منها.

رافق المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة ومسئولى الشركة المنفذة.

 


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