مجلس الوزراء اللبنانى يعاود جلساته قريباً

إيمان حنا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن مجلس الوزراء سوف يعاود جلساته قريباً، جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث ناقشا الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء المستجدات الأخيرة، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وتطرق اللقاء الى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها وإعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريباً.

كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية ـ الخليجية والعمل القائم على أكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.