اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء اللبنانى يعاود جلساته قريباً

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:17 ص
مجلس الوزراء اللبنانى يعاود جلساته قريباً الرئيس عون وميقاتى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن مجلس الوزراء سوف يعاود جلساته قريباً، جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث ناقشا الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء المستجدات الأخيرة، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وتطرق اللقاء الى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها وإعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريباً.

كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية ـ الخليجية والعمل القائم على أكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.

 


لبنان

اخبار لبنان

عون

ميقاتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة