اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 01:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: لن أتخلى عن الصيادين المطالبين بإصدار تراخيص فى مرحلة ما بعد بريكست

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:40 م
ماكرون: لن أتخلى عن الصيادين المطالبين بإصدار تراخيص فى مرحلة ما بعد بريكست ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه لن "يتخلى" عن الصيادين الذين يطالبون بإصدار تراخيص خلال مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للعمل قبالة جزيرة جيرسى الواقعة فى القنال الإنجليزي.

 

ونقلت قناة "فرانس 24" فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن ماكرون تأكيده فى تصريحات صحفية خلال زيارة لشمال فرنسا "سنواصل القتال ولن نتخلى عن صيادينا".

 

وأضاف ماكرون: "اليوم، هم (البريطانيون) لا يحترمون الاتفاقيات.. وقلت ذلك بوضوح شديد لبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا"، حسبما ذكرت القناة الفرنسية.

 

ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى تكثيف جهودها للضغط على جزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني، لاحترام ما تصفه فرنسا بشروط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 


ماكرون

فرنسا

الصيادين

بريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة