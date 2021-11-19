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أكرم القصاص
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مؤسسة فضاء روسية ترسل صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت لوزارة الخارجية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:29 ص
مؤسسة فضاء روسية ترسل صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت لوزارة الخارجية انفجار مرفأ بيروت
روسيا اليوم

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أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين أن المؤسسة أرسلت لوزارة الخارجية الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية لانفجار مرفأ بيروت.

وكتب روغوزين على "تلغرام" يوم الخميس: "قبل ورود الطلب الرسمي قمنا بذلك على وجه السرعة، وأرسلنا إلى وزارة خارجيتنا الصور الفضائية لتقديمها للبنان".

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أعلن أنه سيبحث تقديم صور الأقمار الصناعية الروسية لانفحار مرفأ بيروت إلى لبنان خلال زيارته لموسكو، وذلك بطلب من رئيس لبنان ميشال عون.

يذكر أن انفجارا مدمرا هز العاصمة اللبنانية بيروت في الـ4 من أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 280 شخصا وإصابة الآلاف بجروح، وإحداث أضرار فادحة بالمرفأ ومناطق في المدينة.


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