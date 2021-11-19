ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى فى السوق الأوروبى، حسب مركز TTF فى هولندا خلال شهر يوليو 2021 إلى 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مقارنة بنحو 10.1 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر يونيو 2021 ( ارتفاع بنسبة 25 % )، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي والهيدروجين خلال الربع الثالث 2021. وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" إلي استمرار الأسعار في الصعود خلال شهر أغسطس لتصل إلى 15.3 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ( ارتفاع بنسبة% 22 ) وهي تعد الأعلى منذ عام 2013 ، منقادة بتراجع إنتاج الطاقة المتجددة من محطات طاقة الرياح بسـبب سـرعات الرياح المنخفضـة ومن ثم زاد الطلب على الغاز كوقود في محطات الكهرباء . وتابع التقرير، الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أن الأسعار قفزت قفزة هائلة بنسبة 46 % خلال شهر سبتمبر لتصل إلى 22.4 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، وذلك بسبب شح الإمدادات من الغاز الطبيعى المسال، ووصـول مرافق تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل مسـتوى في خمس سـنوات وهو ما زاد من المخاوف بخوص تأمين مخزونات كافية لتلبية ذروة الطلب المتوقعة فى فصل الشتاء.
لماذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى فى السوق الأوروبى؟الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:00 ص
غاز مسال ـ أرشيفية
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