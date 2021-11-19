وذكرت الهيئة، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية، أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية دخلت بشكل منفصل منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية شمال شرق جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا، وخرجت منها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن أيا منها لم ينتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.