أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن طائرتين عسكريتين صينيتين وسبع طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية دون إنذار مسبق، إلا أن السلطات الصينية أبلغت الجيش الكوري عبر خط الاتصال أن طائراتهم أجرت تدريبات روتينية.
وذكرت الهيئة، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية، أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية دخلت بشكل منفصل منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية شمال شرق جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا، وخرجت منها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن أيا منها لم ينتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
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