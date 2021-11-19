كوريا الجنوبية تتخطى الـ 3000 حالة إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالى

وكالات الأنباء

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن البلاد أبلغت عن 3034 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك 3011 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 409,099 إصابة.

ووفقا لوكالة الانباء الكورية "يونهاب"، تخطت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية الـ 3000 لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة.

وكانت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3292 إصابة في اليوم السابق. وسجل رقم الجمعة انخفاضا من اليوم السابق، لكنه لا يزال رابع أكثر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس.

وظل عدد الإصابات اليومية أكثر من 10000 إصابة منذ 7 يوليو، وسط تزايد الإصابات الجماعية.

وأضافت البلاد 28 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 3,215 حالة وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.79%.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة 499، بانخفاض قدره 7 مرضى عن اليوم السابق، وفقا للوكالة.

و ارتفع عدد المرضى في حالة حرجة إلى أكثر من 400 في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ نهاية أغسطس وظل عند مستوى مرتفع. ارتفع الرقم إلى 522 الأربعاء الماضى.