قاتل عامل أوسيم يكشف ملابسات ارتكابه الجريمة بعد القبض عليه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عامل في أوسيم بمحافظة الجيزة بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه عاد إلى منزل عائلته، واكتشف وجود المتهم بالمنزل، مما دفعه للحصول على سكين، وسدد عدة ضربات للمجني عليه أدت إلى مقتله، وذكر المتهم أن المجني عليه كان دائم التسبب بمضايقات لوالدته، وعندما عادل للمنزل وعثر على القتيل، قرر الانتقام منه، فحصل على سكين المطبخ، واعتدى عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة المتهم، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عامل عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.