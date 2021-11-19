اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 01:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

في 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة الاقتصادية خلال 21/2022

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:00 م
في 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة الاقتصادية خلال 21/2022 عملات - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخطط الحكومة، تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي 2022/2021، من خلال تبني البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أرقام أبرز مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة.
 
1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022 بنسبة 2.8%.
 
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام2021/2022.
 
3-  مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 2021/22  مقابل 5.5% فقط في عام 2021/20.
 
4-  زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13٪ في عام  2020/2021
 
5- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21    
 
6-   تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10 ٪ لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/20 ، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/21.
 
7- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019.
 
8- زيادة الايرادات السياحية إلي 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 2020/2021.
 
9- تنامي إيرادات قناة السويس إلي 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المحقق في الأعوام السابقة وقدرة 5.7 مليار دولار.
 
10- تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي علي نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.

الناتج المحلى

الحكومة

خطة الحكومة الاقتصادية

تحويلات العاملين المصريين بالخارج

الصادرات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات حياة كريمة تغير شكل الريف المصرى.. 20% من مشروعات "المبادرة" خضراء وتخدم التمكين الاقتصادى للمرأة .. وإنشاء 3000 حضانة خلال العام الحالى وارتفاع عدد القرى التى يتوافر فيها الخدمات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 05:00 م

لجنة تنمية الصادرات لإفريقيا تعقد اجتماعها الأول بحضور 5 وزراء

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:40 ص

كيف ساهمت مشروعات حياة كريمة فى تغيير الريف المصرى؟

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:00 ص

الانتهاء من 3000 حضانة فى ريف مصر العام الحالى ضمن مشروعات حياة كريمة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:00 ص

الحكومة تستهدف مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستثمار بنسبة 42% بحلول 2035

الأحد، 14 نوفمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة