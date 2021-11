فيضانات كندا تحاصر 18 ألف شخص فى كولومبيا البريطانية.. فيديو

قالت صحيفة ذا هيل إن حوالي 18 ألف شخص ما زالوا عالقين في كولومبيا البريطانية في أعقاب الفيضانات والانهيارات الطينية المدمرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعلن رئيس الوزراء جون هورجان حالة الطوارئ في المنطقة يوم الخميس.

تعمل الحكومات الإقليمية والفدرالية والمحلية مع موظفي الطوارئ للتأكد من حصول الناس والمجتمعات على المساعدة التي يحتاجونها أثناء عملهم خلال كارثة طبيعية أخرى.

وقال هورجان في بيان صحفي إن إعلان الطوارئ الإقليمي هذا سيضمن نقل البضائع والخدمات الأساسية والطوارئ. "شكرًا للجميع على فعل ما بوسعهم للبقاء آمنين ومساعدة بعضنا البعض أثناء عملنا خلال هذا الوقت الكارثي."

تضررت مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة ، مع هطول أمطار غزيرة ، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية الامر الذي تسبب في وفاه واحدة مؤكدة بينما لا يزال الكثير في عداد المفقودين.

وأدت الانهيارات الطينية والفيضانات إلى انهيار الطرق والجسور، مما يجعل من المستحيل المرور عبرها، بما في ذلك في المناطق الجبلية حيث يمكن أن يكون التنقل بالفعل محفوفًا بالمخاطر.

وتم نشر أفراد عسكريين وحكوميين في السابق للمساعدة في جهود الإخلاء والبحث والإنقاذ.

على الجانب الأمريكي في ولاية واشنطن، كشف عمدة سومس كايل كريستنسن أن ما يقرب من 75 في المائة من منازل المدينة تضررت بالمياه بسبب الفيضانات الشديدة ، على الرغم من أنه أشار إلى أن غالبية سكانها البالغ عددهم 1600 نسمة تمكنوا من الإخلاء.

وكتبت صفحة مدينة سومس على فيس بوك يوم الأربعاء "استمر منسوب المياه في الانخفاض خلال المساء". "نأمل أن يستمر هذا في القيام بذلك بقية اليوم كما نتوقع. سيساعد ذلك السكان على الوصول إلى منازلهم ".

Merritt British Columbia Canada 🇨🇦. Overnight flood traped the horses right in the middle of fast moving waters on nov 8,2021. Never used a boat before to wrangle horses in.usally use a horse. They are all safe on dry ground now. Tears 😢 of joy we are. God bless. pic.twitter.com/LkYBWA3JIV