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فصل التيار الكهربائى 4 ساعات لصيانة محطة ميت خميس غرب المنصورة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:00 ص
فصل التيار الكهربائى 4 ساعات لصيانة محطة ميت خميس غرب المنصورة قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى بمحطة مياه ميت خميس، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة.

وسيجرى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية اليوم الجمعة ولمدة أربع ساعات من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بنفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.


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