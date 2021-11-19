فصل التيار الكهربائى 4 ساعات لصيانة محطة ميت خميس غرب المنصورة

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى بمحطة مياه ميت خميس، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة.
وسيجرى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية اليوم الجمعة ولمدة أربع ساعات من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بنفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
فصل التيار الكهربائى 4 ساعات لصيانة محطة ميت خميس غرب المنصورةالجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:00 ص
قطع الكهرباء - أرشيفية
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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى بمحطة مياه ميت خميس، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة.
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