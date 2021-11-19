غلق كوبرى دمياط المعدنى لأعمال الصيانة.. لايف صور

دمياط: معتز الشربيني

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان غلق كوبري دمياط المعدني لأعمال الصيانة، وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق كوبري دمياط المعدني لبدء تنفيذ خطة صيانة كوبري دمياط المعدني والذي تقوم به الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك نظرًا لخطورته خلال الوقت الراهن مما يتطلب تنفيذ هذه العملية حاليًا.

وأكدت محافظ دمياط أن أعمال الصيانة تتطلب غلق الكوبرى اعتبارًا من صباح غا الجمعة 19 نوفمبر حتى الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 .

تشمل أعمال الصيانة رفع الفواصل وصيانة البلاطة للكوبري والأعمال الميكانيكية إلى جانب عمليات الدهانات للسور وجسم الكوبري والرصف بالأسفلت.