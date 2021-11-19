اليوم السابع
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"غرفة القاهرة" تتوقع طفرة فى الصادرات بعد المشاركة بمعرض جنوب أفريقيا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:12 م
"غرفة القاهرة" تتوقع طفرة فى الصادرات بعد المشاركة بمعرض جنوب أفريقيا غرفة القاهرة تشارك في معرض جنوب أفريقيا
كتب إسلام سعيد

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شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى الجلسة النقاشية عن رؤية مصر للتكامل، وزيادة التجارة والاستثمارات البينية فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك من خلال مشاركة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثاني رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين في الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بجنوب إفريقيا، الذي نظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، والذي بدأ من 15 حتى 21 من نوفمبر الجاري بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد ترأست الوفد المصري المشارك فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض الذي افتتحه سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا بحضور رؤساء 13 دولة افريقية، وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا، والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب أفريقيا.

وقال أحمد الوسيمي، إن المعرض حظى باهتمام كبير، ويعد أحد أكبر المعارض المُقامة بالقارة الإفريقية، ولذلك يتوقع أن يكون له مردود إيجابي كبير على زيادة العلاقات المصرية الإفريقية في المرحلة القادمة في ظل توفير منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات التي تتعلق بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية.

وتوقع سامح زكي، أن تحدث طفرة هائلة في الصادرات المصرية بعد هذا المعرض الذي يعتبر تجمعًا مهمًا وقاعدة محورية لجمع المعلومات، والبيانات عن السلع والفرص الاستثمارية بين الدول الإفريقية في ظل مشاركة حوالي 24 دولة إفريقية تستعرض الفرص التجارية والاستثمارية.


صادرات مصر

الغرف التجارية

معرض جنوب أفريقيا

اتحاد الغرف التجارية

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