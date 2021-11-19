طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو صحو بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والسواحل والجزر مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:46.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والمد الثاني عند الساعة 22:36 والجزر الاول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 29 21 80 35 دبي 30 23 85 30 الشارقة 29 21 80 25 عجمان 29 22 85 30 أم القيوين 29 21 80 25 رأس الخيمة 29 18 85 30 الفجيرة 29 22 80 25 العين 29 20 85 30 ليوا 30 19 75 35 الرويس 30 20 80 30 السلع 29 18 75 25 دلما 30 23 80 30 طنب الكبرى 30 23 85 35 طنب الصغرى 30 23 85 35 أبو موسى 30 23 90 35 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الجمعة) في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا و يكون غائما جزئيا في وقت لاحق من النهار.

الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل و من قدمين إلى أربعة أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.