اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طاقة إيجابية.. سهير فقدت بصرها فى سن صغيرة فحفظت القرآن الكريم كاملا.. لايف

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:33 ص
طاقة إيجابية.. سهير فقدت بصرها فى سن صغيرة فحفظت القرآن الكريم كاملا.. لايف سهير عبدالرحمن
بني سويف هاني فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً مع سهير عبدالرحمن بنت قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف، والتى استطاعت حفظ القرآن الكريم فى فترة زمنية قليلة لم تتجاوز العامين، بعد تعرضها لفقدان البصر فى العشرينات من عمرها.

وقال سهير عبدالرحمن لـ"اليوم السابع"، إنها حاصلة على دبلوم تجارة من مدينة بنى سويف، مشيرة إلى أنها كانت تمارس حياتها الطبيعية حتى تعرضت لفقدان للبصر فى العشرينات من عمرها.

وأضافت "سهير"، أنها لم تفقد الأمل ومارست حياتها الطبيعية بعد فقدانها للبصر، مشيرة إلى أن أول الأشياء التى قامت بها كانت حفظ القران الكريم.

وأوضحت "سهير" أنها فى البداية طلبت من إحدى صديقتها وجيرانها أن تساعدها فى حفظ القرآن الكريم، مضيفة أن صديقتها ساعدتها فى أول الأجزاء ثم بدأت الحفظ بمفردها بالاستماع.

وأكدت أن لديها العديد من الأحلام والأهداف منها الالتحاق بكلية علوم القرآن عقب انتهاء دراسة الدبلوم، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تزور المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.


أخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

تزمنت الشرقية

سهير عبدالرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة