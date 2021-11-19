ضبط 3 ركاب بحوزتهم صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء وعملات ذهبية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبين أحدهما مصري والثاني أجنبي من أصل مصري قادمين من أمستردام بحوزتهما صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء، وراكب آخر بحوزته عملات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبين حاولا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية واللذان انكرا حوزتهما لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبهما علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكبين.

قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا، فتم ضبط 9 صواعق كهربائية و 3 خناجر ذات نصل و 2 مطواة بحوزة الراكب الأول وصاعق كهربائي بحوزة الثاني، محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته كما أفاد بذلك المقدم محمد شاهين من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب قادم من بيروت، استوقف عبد الرحمن الصياد أحد الركاب أيضا وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد تلاحظ له وجود عملات معدنية داخل حقيبة يد الراكب، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي الصالة بتكليف إبراهيم الدسوقي بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 14 عملة معدنية ذهبية، وبالعرض علي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة هناء المشهور المدير العام والتي قامت بتشكيل لجنة من كل من ريهام عطية وأحمد عليوة و سماح حسين وجاء تقريرهم بوجود إحدي العملات الذهبية تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة تصادر لصالح وزارة السياحة والآثار، و 13 عملة ذهبية مختلفة الأحجام والأشكال حديثة لا تخضع لقوانين حماية الآثار.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين الأول والثاني، وحجز العملة الذهبية لحين استلام وزارة السياحة والآثار وباقي العملات لحين إتمام الإجراءات الجمركية، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الأول والثاني للنيابة المختصة للتحقيق، بمتابعة وتعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية.