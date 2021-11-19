ضبط 2250 لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمى فى حملة مكبرة بالمنيا

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، كثفت جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وضبط المخالفين، وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الاغذية بابوقرقاص والجهات المعنية بمركز أبوقرقاص، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2250 لتر لبن غير صالح للاستخدام، و40 شيكارة ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى. وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وشن الحملات بصفة مستمرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية و للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.