ضبط محاولتى تهريب كمية من أقراص الترامادول مع راكبين فى مطار القاهرة

تمكنت سلطات الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكبين قادمين من هولندا وبروكسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من امستردام، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية قادم من هولندا بحوزته 3 حقائب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع يرغب فى الإفصاح عنها فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X Ray بمعرفة محمد جمال مأمور الفحص والمكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات مختلفة.

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من أمير مطر مدير الحركة وعلاء خضر مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1130 قرص من اقراص الترامادول بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة بمحاولة راكب أجنبى من أصل مصرى قادم على رحلة مصر للطيران من بروكسل تهريب مواد ممنوعة، وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لحنة من مأمور الجمرك وليد حجاج تحت اشراف مدير الحركة امير مطر لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 202 قرص ترامادول مخدر وكيس صغير به نبات المارجوانا المخدر.

قرر رفعت صدقى مدير الإدارة الثانية بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 192 و193 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الاستاذ ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.