ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش أثناء مروره بكمين الكيلو 85 بسفاجًا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدرأثناء مروره علي كمين الكيلو 85 بسفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد اخطار للواء محيى سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية من المقدم مصطفي عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد تمكن النقيب محمد أشرف معاون مباحث القسم أثناء تواجده بخدمته بالكيلو 85 من ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش مخدر.

وتبين أن المتهم كان يستقل سيارة أجرة اشتبه معاون المباحث به وعقب تفتيشه عثر علي 12 طربة من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.