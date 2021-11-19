اليوم السابع
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صورة اليوم.. محلاها عيشة الفلاحة.. سيدة ريفية تطهو الرز المعمر فى فرن فلاحى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:29 ص
صورة اليوم.. محلاها عيشة الفلاحة.. سيدة ريفية تطهو الرز المعمر فى فرن فلاحى آية
الشرقية – فتحية الديب - تصوير ماهر إسكندر

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رصدت عدسة "اليوم السابع" صورة لسيدة ريفية فى العقد الثالث من العمر تعد الطعام لأسرتها فى فرن فلاحى أمام المنزل.

وقالت آية إبراهيم من قرية الزاوية الحمرا، إن الفرن للجميع، موضحة إلى أن الفرن أقامها والد زوجها مجانا لكافة أهالى القرية، مضيفة أنها تقوم بعمل السمك والأرز المعمر والكيكة والخبز لمنزلها ولأهالى زوجها.

فيما قال الحاج أحمد إسماعيل صاحب المبادرة، إن الفرن تم إنشاؤه منذ 20 عاما لخدمة أهالى القرية، مشيرا الى زوجة نجلة هى من تقوم بخدمة الجميع مجانا لكافة أهالى القرية.

 

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الشرقيه

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