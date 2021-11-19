صحة المنوفية تعلن غلق 41 منشأة طبية أثناء حملة مكبرة على المنشآت الطبية

المنوفية - محمد فتحي

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وبعضوية جميع أعضاء العلاج الحر بالمديرية والادارات التابعة للمديرية والتعاون المشترك مع إدارات الصيدلة ومكافحة العدوى بالمديرية، حيث تم المرور على (221) منشأة طبية خاصة فى حملة مكبرة.

بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وتحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتكثيف المرور على جميع مراكز محافظة المنوفية.

وأسفر المرور عن رصد الآتى عدد المنشآت التى تم تنفيذ قرارات الغلق بها (41) منشأة وعدد المنشآت التى سيتم استصدار قرار غلق لهم (38) وتم إنذار (70) منشأة تم رصد ملاحظات بسيطة بها أثناء المرور وعدد المنشآت المطابقة (72) منشأة.

وأشارت الدكتورة شيرين أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لأعضاء إدارة العلاج الحر على مجهوداتهم فى الحملات الموسعة خلال الايام السابقة.

ويؤكد على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.