سي إن إن بعد تفويض بايدن: كامالا هاريس أول سيدة بصلاحيات رئيس أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

كسرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاجزا آخر بعد أن أصبحت بالفعل أول امرأة أمريكية وأول امرأة سوداء وأول نائبة رئيس من جنوب آسيا، تتمتع بسلطة الرئيس بعد أن فوضها بايدن بمهامه في البيت الأبيض مؤقتا أثناء خضوعه لإجراء طبي تحت التخدير، وفقا لشبكة سي ان ان.

ووفقا للتقرير، أعلنت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، منذ قليل، عن تولى هاريس اختصاصات الرئيس مؤقتا لحين عودته، وقالت بساكي في بيان إن هاريس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي بينما يخضع بايدن للتخدير.

ومن المعتاد أن يتولى نائب الرئيس سلطات الرئاسة، وفعل ذلك نائب الرئيس ديك تشيني في مناسبات عديدة عندما خضع الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش لفحص القولون الروتيني.

ينص القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للرئيس إرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ يعلن فيه أنهم غير قادرين على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه ، و إلى أن يرسل إليهم إعلانًا مكتوبًا بخلاف ذلك ، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه الصلاحيات والواجبات كرئيس بالنيابة.

ويعتبر بايدن هو أكبر رئيس لولاية أولى في تاريخ الولايات المتحدة، وآخر تحديث شامل للتاريخ الطبي لبايدن جاء قبل ما يقرب من عامين عندما أصدرت حملته الرئاسية ملخصًا من ثلاث صفحات عن تاريخه الطبي في ديسمبر 2019.