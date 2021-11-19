سيدة في دعوى طلاق: باع منقولاتي ومصوغاتي ليسدد ديون والدته بعد أيام من الزواج

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وادعت قيامه بسرقة منقولاتها ومصوغاتها البالغ ثمنها 390 ألف جنيه، وذلك بعد أن استغل غيابها عن المنزل لزيارة والداتها المريضة، بعد 11 يوما من زواجها، ليسدد ديون والدته على حد وصفها.

وأكدت الزوجة: "تزوجت بعد قصة حب بيني وزميلي بالعمل استمرت عامان حتي استطعنا فرش شقة الزوجية وتوفير مصروفات الزفاف مناصفة بيننا، بعد أن أوهمني بحبه لى، لأكتشف بعد أيام من الزواج خداعه لي، بعد أن أقنعني بذهابي لزيارة والدتي لأعود وأجد المنزل فارغ تماما بعد أن باع منقولاتي واستولى على مصوغاتي، وطالبني بالذهاب للعيش فى شقة والدته بسبب ظروفه المالية الصعبة".

وذكرت: "تركني معلقة، ورفض تطليقي، ليقوم بطردي من شقتنا، وأنكر حقوقي، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، وتعدى علي بالسب، واتهمني فى أخلاقي، وأعلن الحرب على، وواصل تعنيفي وتسبب فى تركي للعمل، بعد تدهور حالتي الصحية وعدم رغبتي فى أن يجمعنا مكان واحد بعد تشويهه لسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.