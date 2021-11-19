اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا تشهد موجة كورونا خامسة ولا تعتزم فرض قيود جديدة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:00 ص
سويسرا تشهد موجة كورونا خامسة ولا تعتزم فرض قيود جديدة لقاح كوفيد-١٩ (كورونا) - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استبعد وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه احتمال فرض قيود جديدة في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الخامسة من وباء كورونا التي تشهدها البلاد.

وقرر الوزير عدم فرض قيود جديدة رغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية بأربعة أضعاف خلال شهر لتصل إلى أعلى مستوياتها في العام 2021.

وقال بيرسيه خلال مؤتمر صحفي الخميس: "نحن نواجه بشكل واضح الموجة الخامسة"، وأضاف أن مستقبل الوباء "يعتمد على سلوك الجميع"، آملا "بضبط التفشي بالتدابير الحالية".

ويأتي تصريح بيرسيه في حين يستعد السويسريون للتصويت في 28 نوفمبر على قانون كوفيد-19 الذي يعطي مجالا أوسع للسلطات لمحاربة الوباء.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن القانون يحظى بتأييد واسع، إلا أن الآلاف يتظاهرون كل أسبوع للتنديد بالتلقيح والبطاقة الصحية الإلزامية رغم أن هذه الأخيرة سمحت بإعادة فتح جزء كبير من الشركات والمحلات وتحريك العجلة الاقتصادية.

وتخشى السلطات من أن يتسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 باكتظاظ المستشفيات مع حلول فصل الشتاء، علما أن حالا الاستشفاء لمرضى كوفيد-19 ارتفعت بنسبة 25% الأسبوع المنصرم فيما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 80% مع تسجيل 53 وفاة جديدة.

ودعا عالم الأوبئة في جامعة بيرن كريستيان ألتهاوس للعودة إلى العمل عن بعد وإجراء فحوصات كوفيد-19 مجانية وتمديد التزام الكمامة في الأماكن المغلقة.

 

 


كورونا

لقاج

سويسرا

الاتحاد الاوروبى

كوفيد ١٩

اخبار سويسرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونيسف: الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من 84 دولة خلال جائحة كوفيد-19

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:02 ص

وزير البيئة السابق: بعد كوفيد 19 أثار التغيرات المناخية ستنال الدول الصناعية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 11:12 م

جوتيريش فى مجلس الأمن : كوفيد-19 ضاعف البؤس لأشد الناس فقرا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 03:01 م

السر فى الجينات.. علماء بريطانيون يفجرون مفاجأة بشأن جين فى سكان آسيا وأوروبا يضاعف خطر الوفاة بفيروس كورونا.. 60% من الآسيويين يحملون الجين وهو ما يفسر سبب الوفيات الكبيرة بـ"كوفيد 19"

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 02:21 ص

أقراص فايزر لعلاج (كوفيد-19) ستكون متاحة بحلول مطلع العام المقبل حال اعتمادها

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 06:24 م

النمسا تعزز عمليات التحقق التى تقوم بها الشرطة لإنفاذ قواعد "كوفيد-19" الجديدة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 07:03 م

تحذيرات.. انبعاثات الكربون العالمية فى طريقها لمستويات ما قبل كوفيد 19

الخميس، 04 نوفمبر 2021 09:30 م

إصابات "كوفيد-19" تتجاوز عتبة الـ247 مليون حالة في العالم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة