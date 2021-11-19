اليوم السابع
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سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مطروح والساحل الشمالى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:25 م
سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مطروح والساحل الشمالى أمطار خفيفة - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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شهدت بعض المناطق الشرقية من محافظة مطروح، فى الساحل الشمالى، سقوطًا للأمطار الخفيفة، المصحوبة بالرعد والبرق، من بينها قرية سيدى عبدالرحمن، فى العلمين، ومدينة الحمام، مع عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار أو أية أضرار، وذلك حسب الإخطارات التى تلقتها إدارة الأزمات الرئيسية بالمحافظة، من وغرف العمليات.

 

على جانب آخر، لم تشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة والمدن الغربية، سقوطا للأمطار، حتى الآن، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة.

 

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعدادًا لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن. يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.


محافظة مطروح

الضبعة

الساحل الشمالي

سقوط امطار

حالة الطقس

اخبار الطقس

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