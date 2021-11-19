زوجة التشابو إمبراطور المخدرات تسعى لتخفيف الحكم عليها لـ10 سنوات بدلا من مؤبد

فاطمة شوقى

رفضت إيما كورونيل زوجة إمبراطور المخدرات فى المكسيك التشابو جوزمان، الشهادة ضد زوجها خوفا من الانتقام من ابنتيها، كما أنها تسعى لتخفيف عقوبتها التى من المتوقع أن تكون 25 عاما إلى 10 سنوات فقط .

وأشارت صحيفة "ريخينراثيون" المكسيكية إلى أن إيما كورونيل تم اعتقالها في فبراير الماضي في مطار دالاس الدولي في فيرجينيا، وفى في وقت لاحق في إحدى محاكم واشنطن العاصمة في فبراير، حذرت القاضية روبن ميريويذر زوجة إل تشابو من إمكانية الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، كما أنها معرضة لغرامة قدرها 10 مليون دولار.

وأوحت الصحيفة أن زوجة التشابو اعترفت أمام هيئة المحلفين بالتآمر لتوزيع الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا، كما أقرت بأنها مذنبة فى تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسيل الأموال والمشاركة في صفقة مع تاجر مخدرات أجنبي.

وطلب مدعون أمريكيون، الحكم على زوجة إمبراطور المخدرات بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن أقرت بأنها مذنبة في تهم توزيع المخدرات وغسل الأموال، وقال ممثلو الادعاء في مذكرة مرفوعة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية إن إيما كورونيل، يجب أن تخسر أيضا 1.5 مليون دولار من ثروتها.

ومن المعروف أيضا أن العقوبة كانت من المفترض أن تصدر في 15 سبتمبر لكنها تأجلت إلى 30 نوفمبر، في غضون ذلك، يعمل فريقه من المحامين على استراتيجية تمكن زوجة تشابو من الخروج من السجن في غضون 10 سنوات.

قال محامي زوجة تشابو إن ما تقدم، لأن إيما كورونيل لديها ابنتان في المكسيك وتخشى على سلامتهما.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى أن "هناك طريقا آخر يمكنه مساعدتها والسماح لها بالمغادرة في نفس الوقت الذي كانت ستغادر فيه لو تعاونت".



