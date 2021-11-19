زحام كبير بسوق الأسماك في بورسعيد والبوري يتصدر المبيعات.. لايف وصور

شهد سوق الأسماك ببورسعيد، إقبالا كبيرا من أهالى المحافظة والزوار من المحافظات الأخري، حيث تشهد المحافظة توافد الآلاف من المحافظات فى رحلات إلى المدينة الباسلة.

وانخفضت أسعار الأسماك والبحريات اليوم، حيث وصل سعر الجمبرى إلى 100 جنيه، والبورى يبدأ من 60 جنيها، ويتصدر المبيعات فى السوق خاصة المبطرخ منه.

ويُقام سوق الأسماك الجديد، على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.