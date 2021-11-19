اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زحام كبير بسوق الأسماك في بورسعيد والبوري يتصدر المبيعات.. لايف وصور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:01 م
زحام كبير بسوق الأسماك في بورسعيد والبوري يتصدر المبيعات.. لايف وصور زحام كبير بسوق الأسماك في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين. 
 

شهد سوق الأسماك ببورسعيد، إقبالا كبيرا من أهالى المحافظة والزوار من المحافظات الأخري، حيث تشهد المحافظة توافد الآلاف من المحافظات فى رحلات إلى المدينة الباسلة. 

 

وانخفضت أسعار الأسماك والبحريات اليوم، حيث وصل سعر الجمبرى إلى 100 جنيه، والبورى يبدأ من 60 جنيها، ويتصدر المبيعات فى السوق خاصة المبطرخ منه.

 

ويُقام سوق الأسماك الجديد، على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

 

 
 
أسماك بورسعيد اليوم الجمعه
أسماك بورسعيد اليوم الجمعه

السييبيا اليوم الجمعه
السييبيا اليوم الجمعه

الكاليماري والسيبيا
الكاليماري والسيبيا

بوري وشبار واسماك بالسوق
بوري وشبار واسماك بالسوق

جمبري بالسوق اليوم
جمبري بالسوق اليوم

زحام بسوق بورسعيد
زحام بسوق بورسعيد

عروض الأسماك ببورسعيد
عروض الأسماك ببورسعيد
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

سوق الأسماك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة