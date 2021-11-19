رغم الحراسة المشددة..سرقة سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية بإسرائيل

كتب وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حاليفا، قد تعرضت للسرقة من منزلهما الكائن فى عمارة سكنية شمالى تل أبيب، بحسب "روسيا اليوم".

למרות האבטחה: רכב משפחת ראש אמ"ן נגנב מחניון ביתו@yoavzitun pic.twitter.com/P70rOEEWnU — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 18, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن وحدة أمنية خاصة من الجيش الإسرائيلى تقوم بحماية كبار ضباط الجيش لم تتمكن من كشف لصوص سيارة زوجة رئيس المخابرات العسكرية، حيث نجحوا فى سرقة سيارتين من موقف العمارة التى يقطن فيها الجنرال أهارون حاليفا.

ورجحت أن اللصوص لا يعرفون من هو مالك السيارة، رغم وجود حراسة مشددة على مسكن الجنرال حاليفا، حيث تمكن هؤلاء اللصوص من دخول الموقف بسيارتهم وسرقة سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن الاختراق الأمنى كان لموقف عمارة أو مسكن رئيس المخابرات العسكرية، وليس لمنزله، مشيرا إلى أن عملية السرقة لم تؤد إلى أى أضرار أمنية أو عسكرية.

وأوضح المتحدث أن عملية السرقة جرت ضمن سلسلة سرقات سيارات فى الحى السكنى الذى يقطن فيه الجنرال أهارون حاليفا.