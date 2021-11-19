رئيس وزراء لبنان: يمكننا تأمين مساعدات لـ 250 ألف عائلة بداية ديسمبر

إيمان حنا

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى، إننا نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعما مطلقا، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الألغام والمطبات، وفي لقائي اليوم مع الرئيس أبلغته أنني سأدعو قريبا إلى جلسة لمجلس الوزراء، لتعود الأمور إلى طبيعتها، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وأضاف، لقد شاركت فى اجتماع لجنة تداعيات الأزمة الحالية على سير الإدارات العامة حصل نقاش واتخذنا قرارات موقتة، كما أن وزير الاشغال العامة أعد خطة للنقل عُرضت علينا وعلى البنك الدولي، وستتم متابعة هذا الموضوع على أمل تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال خطة اصلاح الباصات الموجودة وشراء باصات جديدة.

أضاف ميقاتى، سبق ومررنا بهذا التضخم في أواخر التسعينيات، ثم عادت الامور الى طبيعتها ومن همومنا الاساسية معالجة الوضع الاجتماعي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة أولى يمكننا تأمين المساعدة لـ 250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، وكل العملية ستتم الكترونيا حتى لا يقال إن الأموال تدفع لأسباب انتخابية، علما انني ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر، هناك أيضا مساعدات مخصصة لـ 40 ألف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 مترعن سطح البحر، بمعدا 165 دولارا لكل عائلة، ونحن نجري حاليا الاحصاءات المطلوبة. اضف الى ذلك التعاون مع برنامج الامم المحدة للغذاء الذي سيخصص للبنانيين ابتداء من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار.