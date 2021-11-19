رئيس الأمن القومى الأمريكى: لا نتجسس علي المواطنين.. ونحذر من "القرصنة"

كتبت: نهال أبو السعود

حذر مدير وكالة الأمن القومي وقائد القيادة الإلكترونية الأمريكية الجنرال بول ناكاسوني من قيام مجموعات أجنبية بملايين المحاولات يوميا لاختراق الشبكات العسكرية التابعة للولايات المتحدة، الأمر الذي يشكل ضغطا وصفه الجنرال بأنه "لا يصدق" للتصدى لتلك المحاولات خلال مقابلة اجراها مع شبكة ايه بي سي.

وأكد ناكاسوني فى حوار مع الشبكة أن الوكالة لا تتجسس علي المواطنين الأمريكيين، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ذلك التزام لدي كافة العاملين بهذه الجهات.

وقال ناكاسوني في المقابلة : "من الواضح أن ما هو على المحك هو أمن أمتنا"، وأضاف: "الجميع من المارينز إلى المدنيين يعملون في الطابق الرئيسي لمركز القيادة الإلكترونية المتكاملة في فورت ميد في ماريلاند خارج واشنطن هذا مقاول عسكري ومدني. هذه وزارة الدفاع. هذا مجتمع استخبارات هذه وكالات أخرى من حكومتنا إنهم جميعًا يقيمون هنا ويعملون جنبًا إلى جنب".

وأشار ناكاسوني إلى أن تصاعد برامج الفدية هو قضية تتعلق بالأمن القومي، مضيفًا أنه إذا سألته قبل عام عن رأيه في الرد، فسيقول إنها مسألة جنائية ، وقال إنه سمع لأول مرة عن هجوم برنامج الفدية على خط أنابيب كولونيال في وسائل الإعلام.

في مايو ، تسبب قراصنة ، الذين قالت الحكومة لاحقًا إنهم متمركزون في روسيا ، في إغلاق خطوط الوقود التابعة لشركة كولونيال بايبلاين ، وسببوا اضطرابًا كبيرًا في إمدادات الوقود في البلاد وتشغيل محطات الوقود على طول الساحل الشرقي.

وأضاف: "سمعت عن ذلك من أفراد الأسرة الذين قالوا مرحبًا ، ألست قائد القيادة الإلكترونية الأمريكية ومدير وكالة الأمن القومي؟ ألا يمكنك فعل شيء حيال ذلك؟ هذه هي اللحظة التي عرفت فيها أن هذا أمر خطير ، وهذا يمس الشعب الأمريكي ".

وقال إن وقف الهجمات الإلكترونية والحماية منها يتطلب شراكات خاصة وعامة ، وأن 90% من البنية التحتية الحيوية في البلاد موجودة في القطاع الخاص.

كما أكد ناكاسوني للأمريكيين أن الوكالة لا تتجسس على الأمريكيين ، كما زعم البعض، وقال "ما أود قوله يجعلني واثقا للغاية هو أن كل شخص يعمل في وكالتنا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ، أول شيء تفعله ، أنت تقسم اليمين للدفاع عن الدستور الشيء الثاني هو أن لدينا تدريبًا قويًا هنا والشيء الثالث هو أن لدينا ثقافة القدرة على النظر والتأكد من أن ما نقوم به هو من خلال الكتاب والقانون."