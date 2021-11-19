خدمات مرورية ثابتة لتنظيم حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعي بمحيط أعمال توسعة الدائري

كتب بهجت أبو ضيف

كثف رجال الإدارة العامة للمرور من تواجدهم لمتابعة حركة المرور وتنظيمها بطريق إسكندرية الزراعي، بمحيط أعمال التوسعة التى يشهدها الطريق الدائرى بنزلة قليوب، حيث تواصل الخدمات المرورية المعينة لتنظيم حركة السير عملها اليوم الجمعة، لمواجهة وإزالة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

ووضع رجال الإدارة العامة للمرور علامات تحذيرية وحواجز بمحيط أعمال التوسعة والإنشاء، لتنظيم حركة السير.

وعززت اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.