خبير اقتصادي: القيادة السياسية اتخذت قرارات شجاعة لتغيير الأوضاع في مصر

ماجد تمراز

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه قبل فترة جائحة كورونا، مرت مصر بفترة صعبة تمثلت في ثورتين، وهو ما أحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، بالإضافة للمشكلات والتحديات المتجذرة منذ عقود مثل العشوائيات وتوجيه الدعم لمستحقيه، والدولة والقيادة السياسية كان لديها إصرار على إصلاح هذا الوضع، وهي قرارات شجاعة لإصلاح الأوضاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدولة بدأت ببرنامج إصلاح اقتصادي قوي عام 2016، وبدأت مصر في العمل على عدة ملفات جزء منها مرتبط بمواكبة الاقتصاد المصري للاقتصاد العالمي، مثل تطبيق التحول الرقمي وغيره من الآليات الخاصة بضبط قواعد البيانات والحوكمة والحكم الرشيد، والتعاون والتناغم والتنسيق بين مؤسسات الدولة".

وقال: "بدأنا نرى أن القيادة السياسية تستمع، من أجل التنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بالسياسات المالية الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالفعل تم البدء في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي".